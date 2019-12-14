قرار من "السيادي السوداني" بشأن ثروات البشير

أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، قرارا بشأن ثروات كانت مملوكة للرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

وصرح الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي السوداني، محمد الفكي، بأن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال أصدرت قرارا بتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول، بحسب موقع "الموجز".

وتابع الفكي أن رئاسة اللجنة أُسندت للمحامي طه عثمان إسحاق، على أن تتمتع باختصاصات واسعة، فيما ستعمل على استلام وحجز جميع الأصول الثابتة والمنقولة من دور وعقارات وعربات وآليات كانت مملوكة للحزب المحلول بكل أنحاء البلاد، والذي كان يتزعمه البشير.

وقررت اللجنة كذلك حل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين وحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.

ويشمل القرار حل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المُنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية 2004، كما قضى القرار بحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المُنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992.

وبموجب القرار يحق للجنة حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل، وحجز السيارات والآليات ووسائل النقل المُسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحظر التصرف فيها.

يذكر أن الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير وصل، اليوم السبت، إلى قاعة المحكمة في الخرطوم، لحضور جلسة النطق بالحكم عليه.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأن الخرطوم تشهد منذ صباح اليوم انتشارا عسكريا مكثفا في الطرق المؤدية لمباني القيادة العامة للجيش السوداني، بينما أغلقت وحدات من القوات المسلحة جميع الطرق المؤدية إلى مقار القيادة.

وأضاف المراسل "الغرض من الانتشار العسكري إغلاق الطرق التي تؤدي لمقر القيادة العامة، تحسبا لتظاهرات لأنصار حزب المؤتمر الوطني، وحزب المؤتمر الشعبي، وبعض التيارات الإسلامية الأخرى".

وكان رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان بحث مع قيادة الجيش "مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد، وتطرق لإعلان بعض الجهات تسيير مواكب غد السبت"، موضحا أن "الاجتماع بحث خطط القوات النظامية لتأمين المرافق الاستراتيجية، والحيوية، وناشد المواطنين بالالتزام بالسلمية والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة".