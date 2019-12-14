نصر الله يعلق على تهديد الحرس الثوري ويكشف ماذا سيحدث إذا اعتدت إسرائيل على إيران

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أن "إيران سترد بنفسها على كل من يعتدي عليها، ولا توافق على أن يدافع عنها حلفاؤها".

وقال نصر الله، في كلمة متلفزة له ، أمس الجمعة: "أريد تقديم معلومة دقيقة من يعتدي على إيران فإن إيران نفسها سترد عليها، وهي لا تقبل أن تسكت وتعتمد على حلفائها، إذا اعتدت إسرائيل على إيران فإنها سترد بنفسها".

وتطرق نصر الله، في كلمة متلفزة، أمس الجمعه، إلى أقوال مسؤول في الحرس الثوري الأسبوع الماضي، من أن إيران ستضرب إسرائيل من لبنان إذا ما تعرضت لهجوم إسرائيلي. وأوضح نصر الله، أن هذه تصريحات مزعومة وأن بعض الجهات الخارجية تعمل على تحريف أقوال المسؤولين الإيرانيين، بهدف تحريض بعض اللبنانيين على طهران وإحراج حكومة بيروت وحزب الله.

ونقلت وكالة "ميزان" الإيرانية، مساء الاثنين الماضي، تصريحا لمستشار قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء مرتضى قرباني، قال فيه إنه "في حال ارتكبت إسرائيل أصغر خطأ تجاه إيران، فإن إيران ستسوي تل أبيب بالتراب انطلاقا من لبنان".

من جانبه، رد وزير الدفاع اللبناني، إلياس بو صعب، على هذه التصريحات، وقال في تغريدة عبر "تويتر" إنه "إذا صح ما نسب إلى مستشار رئيس الحرس الثوري الإيراني، فإنه لأمر مؤسف وغير مقبول وتعد على سيادة لبنان الذي تربطه بالجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقة صداقة"، مضيفا أنه "لا يجوز أن تمس استقلالية القرار اللبناني بأي شكل من الأشكال".

يأتي ذلك، ردا على تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، يوم الأحد الماضي، والذي هدد بجعل سوريا فيتناما بالنسبة لإيران، متعهدا بمنع التمركز العسكري الإيراني في الأراضي السورية، داعيا للانتقال من الردع إلى الهجوم.