السفارة الليبية في القاهرة تعلن تعليق أعمالها ابتداء من اليوم "حتى إشعار آخر"

أعلنت السفارة الليبية في العاصمة المصرية، تعليق جميع أعمالها ابتداء من اليوم الأحد، بسبب ظروف أمنية.

بنغازي – سبوتنيك. وقالت السفارة الليبية في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" إن "سفارة دولة ليبيا بالقاهرة تعلن للسادة المواطنين الليبيين المقيمين والجالية الليبية بجمهورية مصر العربية الشقيقة أنها علقت العمل بالسفارة لظروف أمنية وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 كانون الأول/ديسمبر 2019 وحتى إشعار آخر".