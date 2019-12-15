الداخلية اللبنانية: نقل 20 عنصرا من قوى الأمن بينهم 3 ضباط إلى المستشفيات

أعلنت الداخلية اللبنانية اليوم الأحد نقل 20 عنصرا من قوى الأمن بينهم 3 ضباط إلى المستشفيات، بينما تلقى عدد آخر من المصابين العلاج ميدانيا.

وقال بيان لـ"قوى الأمن الداخلية"، نُشر عبر حسابها بموقع "تويتر": "حتى الآن حصيلة الإصابات خلال هذا اليوم في قوى الأمن والذين استوجب نقلهم الى المستشفيات هي 20 عنصراً اضافةً الى جرح 3 ضباط ما عدا اصابة العديد من العناصر الذين عولجوا ميدانيا".