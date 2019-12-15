الإمارات توجه تحذيرا لمواطنيها في الهند

ودعت سفارة الإمارات في الهند المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر "بسبب المظاهرات التي تشهدها البلاد"، حسب صحيفة البيان الإماراتية.

تنوه سفارة دولة #الإمارات لدى جمهورية #الهند عن وجود اضرابات ومظاهرات في عدد من الولايات الهندية، وعليه يرجى من المواطنين المتواجدين في #الهند تجنب أماكن المظاهرات، وتوخي الحيطة والحذر. وللمزيد من المعلومات وفي حال الحاجة يرجى التواصل مع السفارة على الرقم التالي:

00919911120000 pic.twitter.com/pwPLOuE4kr — UAE Embassy-Newdelhi (@UAEembassyIndia) December 15, 2019

ونوهت السفارة عن وجود إضرابات ومظاهرات في ولايات هندية عدة".

وطالبت السفارة المواطنين تجنب أماكن المظاهرات وتوخي الحيطة والحذر.

وأضرم محتجون في الهند، منهم سكان وطلبة إحدى الجامعة، النيران في عدد من الحافلات والسيارات ودراجتين ناريتين في جنوب دلهي اليوم الأحد، مما أدى بالشرطة لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين كانوا يضرمون النيران في مركبات في دلهي في حين استمرت الاحتجاجات على قانون الجنسية الجديد لليوم الخامس على التوالي في أنحاء البلاد.

وقال شاهد من "رويترز" إن الشرطة استخدمت العصي الكهربائية والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وأضاف الشاهد أن عددا من المحتجين المصابين نقلوا إلى مستشفى قريب لكن الشرطة لم تعلن عددهم.