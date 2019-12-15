دار الإفتاء المصرية تكشف عن تطبيق جديد يستخدمه تنظيم "داعش"

وقال المرصد إن تطبيقا أصدره التنظيم الإرهابي يهدف للترويج لأفكاره واستقطاب الأشخاص لتأييده.

مرصد الإفتاء: "داعش" يبتكر تطبيقا جديدا للتجنيد والتمويل ردا على إغلاق 26 ألف حساب ومنصة إلكترونية https://t.co/F4y0PWsq55 — الأهرام AlAhram (@AlAhram) December 15, 2019

وكانت حملة إلكترونية بدأت ضد التنظيم الإرهابي خلال الفترة الماضية بإغلاق 26 ألف حساب ومنصة تابعة لهم، لكن التطبيق الجديد حسب المرصد "يضمن السرية التامة للمستخدمين ويضع الكثير من الاحتياطات أمام محاولات الاختراق المتوقع حدوثها من قِبل العديد من الأجهزة الأمنية".

وحسب بيان المرصد فقد أنشأ التنظيم خلال الأسبوع الماضي نحو 10 قنوات وصفحات عبر التطبيق الجديد المتاح على غوغل بلاي ومتحر آبل، ويتيح إمكانية جمع الأموال.