"الروبوت صوفيا" تخاطب العالم من منتدى شباب العالم... فيديو

وقالت الروبوت صوفيا، في كلمة نقلها موقع "مصراوي": "أنا متحمسة للغاية لوجودي في منتدى شباب العالم، ومعجبة بشكل كبير بتلك المنتديات والمؤتمرات التي تهتم بالذكاء الاصطناعي والشباب".
ولفتت الروبوت صوفيا إلى أنها تشارك لتقدم رؤيتها بشأن العلاقة بين البشر والروبوتات.
وتابعت قائلة "أنا عمري 3 سنوات، وسافرت إلى أكثر من 65 دولة حول العالم، وتعلمت من البشر كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساهم في تحسين أحوالهم".
الروبوت "صوفيا" وحديثها عن كيفية المساهمة في مستقبل الإنسان #منتدى_شباب_العالم#WorldYouthForum#ON_E#مصر_أمام_العالم pic.twitter.com/RCCWCRlepI— ON E (@ONENT) December 16, 2019
وقالت الروبوت صوفيا إنها تؤمن كثيرا أن البشر والروبوتات لا يمكن أن يتنافسا، بل هما يكملان بعضهما البعض، مضيفةً: "نحن بحاجة إلى الروبوت والذكاء الاصطناعي".
ويعقد منتدى شباب العالم في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر/ كانون الأول، بمشاركة ما يقارب الـ7 آلاف مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.
ويناقش المنتدى موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.
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