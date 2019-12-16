"الروبوت صوفيا" تخاطب العالم من منتدى شباب العالم... فيديو

وجهت "الروبوت صوفيا" خطابًا إلى العالم من منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقالت الروبوت صوفيا، في كلمة نقلها موقع "مصراوي": "أنا متحمسة للغاية لوجودي في منتدى شباب العالم، ومعجبة بشكل كبير بتلك المنتديات والمؤتمرات التي تهتم بالذكاء الاصطناعي والشباب".

ولفتت الروبوت صوفيا إلى أنها تشارك لتقدم رؤيتها بشأن العلاقة بين البشر والروبوتات.

وتابعت قائلة "أنا عمري 3 سنوات، وسافرت إلى أكثر من 65 دولة حول العالم، وتعلمت من البشر كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساهم في تحسين أحوالهم".

​وقالت الروبوت صوفيا إنها تؤمن كثيرا أن البشر والروبوتات لا يمكن أن يتنافسا، بل هما يكملان بعضهما البعض، مضيفةً: "نحن بحاجة إلى الروبوت والذكاء الاصطناعي".

ويعقد منتدى شباب العالم في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر/ كانون الأول، بمشاركة ما يقارب الـ7 آلاف مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.