وزير المال اللبناني: إدراج لبنان بلائحة الدول المعتمدة من سويسرا قد يكشف عن الأموال المنهوبة

أكدت وزارة المال اللبنانية، اليوم الاثنين، أن إدراج لبنان ضمن لائحة الدول المعتمدة من سويسرا لتبادل المعلومات الضريبية، يساعد في مكافحة الفساد وتبييض الأموال، وفي تعزيز مطالبات الكشف عن الأموال المنهوبة المشتبه بوجودها في الخارج.

وغرد وزير المال اللبناني، علي حسن خليل، على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "مرتاحون لتجاوب السلطات السويسرية مع طلب وزارة المالية إدراج لبنان ضمن لائحة الدول المعتمدة من قبلها لتبادل المعلومات الضرييبة والتي اقترنت مؤخرًا بموافقة البرلمان السويسري، ما يتيح المساعدة في مكافحة الفساد وتبيض الأموال، وفي تعزيز مطالبات الكشف عن الأموال المنهوبة المشتبه بوجودها في الخارج".

وكشفت وسائل إعلام سويسرية، اليوم السبت، أن سويسرا منحت إذنا لدول عدة للإطلاع على بيانات ومعلومات الأرصدة المالية في مصارفها.

وذكر موقع "Swiss Info" السويسري أن برلمان البلاد أقر قانونا يمنح العديد من الدول وبينها لبنان وتركيا وغيرها للاطلاع على البيانات والأرصدة المالية في مصارفها وبنوكها المتواجدة على أراضيها.