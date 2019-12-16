المركز الروسي للعلوم والثقافة يستأنف عمله في سوريا بحلول منتصف عام 2020

أعلنت إليانور ميتروفانوفا، رئيس الوكالة الروسية للتعاون الدولي "روس سوترودنيتشيستفو" إنه من المتوقع أن يتم استئناف عمل مكتب الوكالة، المركز الروسي للعلوم والثقافة في دمشق، بحلول منتصف العام المقبل.

موسكو - سبوتنيك. وفي لقاء خاص مع "سبوتنيك" حمل عنوان "روسيا من أجل السلام - رقمنة السكان الناطقين بالروسية في الخارج" قالت ميتروفانوفا "في سوريا كان هناك دائما مركز رائع، وهو واحد من أفضل المراكز في نظامنا، ولقد تم تعيين مدير جديد بالفعل، العام المقبل نخطط لإصلاح هذا المركز وترتيبه".

وأضافت ميتروفانوفا في تصريحها أنه "في الأساس تم إغلاق المركز بشكل مؤقت، لقد بقي الموظفون المحليون هناك، وجرى الإشراف على المركز من قبل ممثلنا في بيروت. بالفعل، أنه على الأرجح بحلول منتصف العام المقبل، وبعد اكتمال الإصلاح ، سيبدأ المركز عمله".

ونوهت رئيسة الوكالة إلى أنه قبل اندلاع الأعمال العدائية، كان عمل المركز نشطا جداً، واستناداً إلى الوضع الحالي، سيتم إعادة فتح المركز.

هذا وكان قد أوقف عمل المركز الروسي للعلوم والثقافة في دمشق، في عام 2013، بسبب تصاعد النزاع المسلح في سوريا، حيث جرى استدعاء رئيس البعثة، وفي أوائل عام 2014، استؤنفت أنشطة المركز جزئيا، ولكن تم تعليق عمله مرة أخر.