أمير قطر يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

أعلنت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بأن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في الدوحة اليوم الإثنين.

وطرح الجانبان أبرز المستجدات على الساحة الفلسطينية، وأطلع هنية أمير قطر على أبرز التطورات التي تحدث في قطاع غزة، والحصار الذي يتعرض له، وعلى آخر التطورات السياسية وقضية القدس واللاجئين، وفقا لبيان وكالة "قنا".

سمو أمير البلاد المفدى يستقبل بمكتبه بالديوان الأميري رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وجرى خلال المقابلة استعراض أبرز المستجدات في فلسطين، حيث أطلع الرئيس، سمو الأمير على آخر تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية لا سيما ما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حصار جائر.#قنا pic.twitter.com/bSz5m9jbe1 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 16, 2019

تأتي زيارة هنية إلى قطر بعد أن كان قد زار كل من تركيا وقبلها مصر، ضمن زيارة خارجية هي الأولى له منذ تولي منصب رئاسة المكتب السياسي، وكان قد عقد لقاءات مع مسؤولين في جهاز الاستخبارات المصرية وقيادات في حركة "الجهاد الإسلامي".

يذكر أن زيارة هنية إلى مصر كانت قد استمرت أسبوعين، قبل أن ينتقل بعدها إلى تركيا ويمكث هناك لأكثر من أسبوع، ومن المتوقع أن يزور رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" عدة دول أخرى، كما أن جولته قد تستغرق عدة أشهر، كما ذكر مصدر من حماس لوكالة "سبوتنيك".