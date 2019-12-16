إسرائيل تبدأ ضخ الغار إلى مصر لـ15 عاما الشهر المقبل

وقع وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس اليوم الإثنين آخر العقود الإجرائية التي تسبق البدء بضخ الغاز من إسرائيل إلى مصر، والمتوقع أن يبدأ الشهر المقبل لخمسة عشر عاما بقيمة 25 مليار دولار.

القدس - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" على موقعها الإلكتروني أن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس، وقع على التراخيص اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر.

وبحسب بيان وزارة الطاقة الإسرائيلية فقد "تمت الموافقة بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المهنية لفحص الموضوع، بما في ذلك موافقة السلطات الإسرائيلية المُختصة والتشاور معها، وتلقي التوصيات المطلوبة".

وسيبدأ تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر والأردن في غضون أسبوعين.

ووقعت إسرائيل مع مصر في فبراير/ شباط من العام 2018 الماضي، اتفاقا لتزويد مصر بالغاز الطبيعي الإسرائيلي لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار.

يجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية الانتقالية بنيامن نتنياهو قد رحب بالاتفاق وقال إنه "سيدرّ المليارات على خزينة إسرائيل، لإنفاقها على التعليم والصحة، وتحقيق الربح لمواطني إسرائيل".