مواجهات وسط بيروت بين القوى الأمنية ومناصرين لأحزاب سياسية

بعد هدوء حذر استمر طوال اليوم، تسلل عشرات الشبان من مؤيدي حزب الله وحركة أمل إلى ساحة الشهداء، وسط بيروت، وقاموا بإحراق عدد من خيم المعتصمين بعد تسريب فيديو يسيء إلى قيادات سياسية ومقامات دينية على مواقع التواصل الاجتماعي.

بالمقابل تتصدى القوى الأمنية للمحتجين عبر إطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، وأجبرتهم على التراجع باتجاه جسر الرينغ، حيث تقع مواجهات الآن بين القوى الأمنية والمناصرين الحزبيين.

ونقلت قناة العربية السعودية عن مصادر لها أن مناصرين لحزب الله اللبناني وحركة أمل أحرقوا سيارة وسط مدينة بيروت.

مراسل العربية: عناصر من حركة أمل وحزب الله يحرقون سيارة مدنية وسط بيروت #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) December 16, 2019

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون فيها سببا في عدم فعالية الحكومة.

مراسلنا: مناصرون لحركة أمل وحزب الله يقومون بمهاجمة مخيمات المعتصمين في ساحة الشهداء وسط بيروت وإحراقها — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) December 16, 2019

وقدم رئيس الوزراء، سعد الحريري، عقب أقل من أسبوعين على اندلاع الاحتجاجات، استقالة الحكومة استجابة لمطالب المحتجين.

ولم تتمكن القوى السياسية حتى الآن من التوافق على تشكيل حكومة جديدة.