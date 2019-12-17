الأسد يصدر قرارا بشأن المشتركين في الشركة السورية للاتصالات

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، قرارا بشأن المشتركين في الشركة السورية للاتصالات.

أفاد حساب "رئاسة الجمهورية العربية السورية" عبر موقع "فيسبوك" أن "الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 31 للعام 2019 القاضي بإعفاء المشتركين المدينين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم".

وأوضحت الرئاسة أن "الإعفاء بنسبة 100% إذا بادروا إلى تسديد ديونهم المستحقة بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، نقدا".

وسيكون الإعفاء بنسبة 50% إذا سددوها تقسيطا، "ويعمل بأحكام هذا القانون لسنة ميلادية واحدة من تاريخ نفاذه".