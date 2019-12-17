بعد تصريحات "أقلقت المملكة"... الملك سلمان يتلقى اتصالا عاجلا

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الملك سلمان تلقى اتصالا من مهاتير محمد، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.
وكان مهاتير محمد قد أطلق تصريحات وصفتها صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية، بأنها أثارت قلق السعودية وعدد من الدول الخليجية.
وقال مهاتير محمد في تصريحات سابقة بشأن قمة كوالالمبور، التي سيحضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني حسن روحاني، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بجانب الرئيس الماليزي.
وقال مهاتير محمد: "قمة كوالالمبور ستكون بمثابة منصة جديدة تحل محل منظمة التعاون الإسلامي، التي قال إنها فشلت في تقديم أي حل من المشاكل التي تواجه المنطقة".
وكان تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق أيضا أن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اتخذ قرارا بالتراجع عن المشاركة في قمة كوالالمبور، عقب زيارته إلى السعودية ولقائه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقرر عمران خان أن يوفد وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي إلى ماليزيا لحضور قمة كوالالمبور، المقرر أن يشارك فيها رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
#عاجل#خادم_الحرمين_الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الماليزي، جرى خلاله استعراض العلاقات بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.https://t.co/4d0u7uzL8C#واس pic.twitter.com/RiBb1twcSC— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 17, 2019
وقالت المصادر كذلك إن "عمران خان في زيارته إلى السعودية والبحرين أكد أن باكستان لم ولن تكن أبدا جزاء من أي مخطط لتقويض القيادة الخليجية وزعزعة استقرارها".
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