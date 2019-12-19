السعودية تكشف تفاصيل جديدة عن المتهم بحادث الطعن الذ أثار الذعر بموسم الرياض

أفادت قناة الإخبارية بأن المشتبه به في حادثة الطعن في نوفمبر/ تشرين الثاني في السعودية، عمل بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة في اليمن.

وحسب "رويترز" قالت قناة الإخبارية السعودية الرسمية إن رجلا اعتقل بعد طعن ثلاثة من أعضاء فرقة مسرحية خلال عرض في العاصمة الرياض الشهر، عمل بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة في اليمن.

ووقع الحادث يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني في حديقة الملك عبد الله وهي واحدة من عدة مواقع تستضيف مهرجانا ترفيهيا لمدة شهرين في إطار جهود الحكومة الرامية لانفتاح المجتمع السعودي وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الإثنين، 12 نوفمبر الماضي مقاطع فيديو وصورا لعرض مسرحي في موسم الرياض بينما يقوم شخص باقتحام العرض ومهاجمة الممثلين.

وقالت السلطات السعودية إن الحادث اعتداء بالطعن على رجلَيْن وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية خلال تقديمهم عرضًا حيًّا لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبد الله بن عبدالعزيز بحي الملز وسط العاصمة الرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

عملية طعن ضد أعضاء فرقة استعراضية بـ«موسم الرياض» واعتقال المهاجمhttps://t.co/LpFncu4WTE pic.twitter.com/EuG4qsMW7k — الوطن الإلكترونية (@WatanNews) November 11, 2019

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن الأجهزة الأمنية باشرت في تمام الساعة (8:00 بالتوقيت المحلي) من مساء يوم الاثنين ألقت القبض على الجاني (مقيم يمني الجنسية) فور اقتحامه للمسرح، يبلغ من العمر 33 عاماً، وضبط بحوزته السلاح المستخدم (سكين).

وأضاف المتحدث باسم الشرطة، أن تم تقديم الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرضوا لجروح سطحية وحالتهم الصحية مستقرة ويلقون العناية الطبية اللازمة.