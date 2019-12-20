الجيش السوري يطهر "تل الشوح" الاستراتيجي شرق معرة النعمان من "أجناد القوقاز"

استأنفت وحدات من الجيش السوري تقدمها على محور ريف معرة النعمان الشرقي وبسطت سيطرتها على "تل الشيح" الاستراتيجي شرق المدينة، بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي أجناد القوقاز، و"هيئة تحرير الشام" الواجهة الأحدث لتنظيم "جبهة النصرة".

ونقل مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب عن مصدر ميداني أن وحدات من الجيش السوري تقدمت باتجاه (تل الشيح) الاستراتيجي وبسطت السيطرة عليه بعد عملية تمهيد ناري مركزة.

وأكد المصدر أن السيطرة على التل يعني احكام الوسائط النارية للجيش السوري على خطوط دفاع وإمداد التنظيمات المسلحة في عدة قرى بلدات تتخذها بريف معرة النعمان الشرقي جنوب شرق ادلب.

وتابع المصدر أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك تكفل بتحييد تام لمسارات إمداد المسلحين نحو المنطقة، ما أسهم في تسهيل عملية التقدم البري للقوات باتجاه منطقة العمليات.

وكان قد أفاد مراسل "سبوتنيك" بسيطرة وحدات من الجيش السوري على بلدة أم جلال بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيمي "أجناد القوقاز" و"جبهة النصرة" الإرهابيين.

وقال المراسل أن "وحدات من الجيش السوري تقدمت وسط اشتباكات عنيفة باتجاه بلدة "أم جلال" بعد عملية تمهيد ناري كثيف وتمكنت من السيطرة على البلدة".

ونقل المراسل عن مصدر ميداني قوله إن "بلدة "أم جلال" تعد من أهم نقاط الدفاع الأولى لمسلحي "أجناد القوقاز" بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وتحديدا ريف معرة النعمان حيث تمكنت القوات البرية في الجيش السوري من السيطرة عليها بعد عملية تمهيد ناري كثيفة شهدتها المنطقة.