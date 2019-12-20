تسجيل
21:31 20 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    حاويات البضائع في ميناء اللاذقية السوري

    هل تمنع عقوبات "سيزر" الأمريكية التعاون الروسي الصيني مع سوريا

    © Sputnik . Mikhail Voskresensky
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/103826/01/1038260113.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201912201043806677-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/

    أقر مجلس الشيوخ الأمريكي منذ يومين، حزمة وثائق وتشريعات بينها "قانون سيزر" الذي يفرض عقوبات على سوريا، فيما شرح خبراء التأثيرات الممكنة للقانون على التعاون الاقتصادي الروسي والصيني مع سوريا.

    وبحسب وسائل إعلام، ينص القانون على اتخاذ إجراءات إضافية ضد الجهات التي تدعم العمليات العسكرية للجيش السوري وخاصة روسيا وإيران.

    الليرة السورية
    © AFP 2019 / LOUAI BESHARA
    رئيس مفوضي الأسواق المالية السورية: قانون سيزر وراء ارتفاع صرف الدولار مقابل الليرة
    وأوضحت لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أن هذه الوثيقة تقضي بـ"فرض عقوبات على الأطراف التي تقدم دعما لمحاولات الجيش السوري لتحقيق انتصار عسكري".

    ولفتت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إلى أن هذه الإجراءات تشمل تطبيق عقوبات على شركات أجنبية حال تبين أنها تقدم أي دعم لعمليات الجيش السوري.

    وبدأت وسائل إعلام المعارضة السورية بالتهويل أن قانون "سيزر" سيؤثر كثيرا على الحكومة السورية ويقلب الموازين، في حين تواجه سوريا منذ سنوات حصارا خانقا يصل إلى محاولة منع وصول دولار واحد إلى سوريا من خلال تشديد العقوبات المصرفية والإدارية على كل ما يتعلق بالتحويلات سواء تحويلات المغتربين إلى أهلهم في سوريا أو سواء تحويلات استيراد وتصدير من وإلى  سوريا.

    وتمكنت سوريا بحكم موقعها الجغرافي وإنتاجها الزراعي والصناعي وحجم المغتربين من تجاوز تبعات الحصار في الفترة الماضية، ويشير الخبراء إلى أن الوضع الجديد لن يخلق شيئا أسوأ، بل على العكس، سيخلق فرصا مختلفة للتعاون مع سوريا وكسر الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي، سواء من قبل روسيا أو الصين أو إيران أو دولة متعاونة مع سوريا.

    بهذا الصدد قال مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية بالجامعة المالية التابعة لحكومة روسيا الاتحادية أليكسي زبيتس لوكالة "سبوتنيك":

    "قد تصبح سوريا امتدادًا لسلسلة الإنتاج الروسي. على سبيل المثال، في سوريا، ينمو الكثير مما لا ينمو في روسيا. سوريا يمكن أن تكون استمرارا لسلسلة النقل. بسبب موقعها عبر سوريا وموانئها، من الممكن توفير المنتجات في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ويمكن للشركات الروسية تطوير النقل البحري والطرقي في سوريا. بالطبع ، كل هذا ممكن عندما يتحقق السلام في البلاد. قد تكون كل من روسيا وسوريا مهتمتين بتطوير السياحة أيضا".

    وأضاف الخبير الروسي: "في سوريا ، قبل الحرب، كان إنتاج المنسوجات والتريكو متطورًا جدًا. قد يكون التعاون الآن في مصلحة البلدين، فقبل الحرب، كانت الطاقة متطورة في سوريا. وقد يهتم رجال الأعمال الروس باستعادة الألق لهذا القطاع".

    بدوره قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب السوري ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي "لا نعرف بعد لكن بالتأكيد سيشكل عائقاً أمام العديد من كبرى الشركات الروسية و الصينية للاستثمار في سوريا في قطاعات البناء و الطاقة خوفاً من العقوبات الأمريكية، و هناك شركات أخرى لن تهتم."

    ورأى الدكتور الخبير الاقتصادي شادي أحمد على صفحته على فيسبوك أن روسيا والصين وإيران وإيران لن ترضخان للقانون الأمريكي، وأكد أن القانون قائم على تلفيق وتركيب قصة من الخيال، وأن تطبيق القانون سيؤدي إلى تسريع الخطى لدى كتلة بريكس في مساعيها للخروج من النظام النقدي و المالي الدولي و إيجاد نظام بديل. لكنه كشف أن هناك بعض الآثار على المواطن وأكد أن:

    "على عكس ما هو سائد في الخطاب الأمريكي بأنهم يعاقبون رجال الأعمال (المتورطين) بدعم الحكومة، فإن هذا القانون سيعطيهم فرصة إضافية لزيادة حجم أعمالهم بتكاليف عالية سوف تنعكس على الوضع المعيشي للمواطن السوري، لأنهم (أي رجال الأعمال) سوف يتحملون تكاليف إضافية نتيجة القانون".

    مصنع الاسمنت في طرطوس، في سوريا
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    المواجهة تشتعل... هل يحسم سلاح "الإنتاج" السوري الصراع مع جشع التجار والمضاربين
    ولفت الدكتور أحمد إلى أنه "سيكون لدى الدولة السورية و الشعب السوري أدوات ووسائل و سياسات لمواجهة مفاعيل هذا القانون".

    وحول تأثير قانون سيزر على التعاون الصيني السوري، قال المحل الاقتصادي السوري حول هذا الموضوع لوكالة  "سبوتنيك":

    "مما لا شك فيه أن قانون سيزر سيكون له تأثير على العلاقات السورية الصينية، في حالة لم يتم اتخاذ خطوات استباقية في هذا الموضوع، وخاصة بما يتعلق بالعقود السابقة لتصديق قانون سيزر، مع أنني أشك أنه قد يتم توقيع قانون سيزر بشكل نهائي في القريب العاجل، يعني سيماطل الرئيس ترامب بالقانون فترة لا تقل عن سنة ونص إلى سنتين".

    وأضاف يوسف "العقوبات يمكن الالتفاف عليها من خلال إيجاد بيئة صورية يمكن امتصاص العقوبات من خلالها، عن طريق شركات، عن طريق رجال أعمال، أو أشخاص تدخل إلى سوريا من أجل التعامل وحل هذه القضايا".

    وحول إمكانية الاستفادة من العراق أو لبنان أو غيرها لإيجاد حل في هذا المجال، أكد يوسف أن هذا ممكنا، من خلال طرف محايد، وضرب مثالا أن إيران عليها عقوبات منذ 40 سنة وبالرغم من ذلك لديها اقتصاد مزدهر، حيث اعتبر أن التجربة الإيرانية في مجال امتصاص العقوبات هي تجربة رائدة، ولفت إلى أن سوريا في فترة الثمانينات والتسعينات أيضا تعرضت لعقوبات، ولكن تمكن الفريق الاقتصادي من تحقيق التنمية بالرغم من هذه العقوبات".

    الخبير الدولي عباس جمعة قال لوكالة "سبوتنيك":

    "لا أعتقد أن العقوبات الحالية ستؤثر حقًا على شيء ما، فالوضع لا يمكن أن يكون أسوأ مما كان. في رأيي، المشكلة الأسوأ هي وجود الأمريكيين في حقول النفط السورية ".

    انظر أيضا:

    بعد القمح والتبغ... الحكومة السورية تقرر دعم الزيتون والموسم مبشر
    يرفع دخل الفرد السوري... الأهمية الاستراتيجية لإطلاق معمل عصائر الحمضيات
    الحكومة السورية تصدر قرارا يقضي بتحديد أسعار المواد
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتيات يلتقطن صورة سيلفي خلال حفل أقيم بمناسبة رأس السنة في معهد كراسنودار الرئاسي العسكري في كراسنودار الروسية، 14 ديسمبر 2019
    بوتين يتحدث لأكثر من أربع ساعات... واختيار ملكة جمال العالم... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الديمقراطيون الأمريكيون يتجنبون سبوتنيك وآر تي
    الديمقراطيون الأمريكيون يتجنبون "سبوتنيك" و"آر تي"
    إنفوجرافيك - الدول الأكثر نفوذا في 2019
    الدول الأكثر نفوذا في 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك