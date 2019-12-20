مقتل 17 عسكريا سوريا وإصابة 42 في هجوم للمسلحين في إدلب

أعلن قائد مركز المصالحة الروسي، اللواء يوري بورينكوف، أن هجوم المسلحين في محافظة إدلب أسفر عن مقتل 17 عسكريا سوريا وإصابة 42 آخرين، ومقتل وإصابة حوالي 200 من المسلحين.

موسكو - سبوتنيك. وقال بورينكوف للصحفيين: "خلال صد هجمات الإرهابيين قتل 17 عسكريا سوريا وأصيب 42 بجروح، وبلغت خسائر الإرهابيين حتى 200 شخص من القتلى والجرحى".

وأعلن قائد المركز أن حوالي 300 مسلح حاولوا التقدم باتجاه بلدة سنجار واصطدموا بخطوط دفاع الجيش السوري في محافظة إدلب.

وقال بورينكوف للصحفيين "في تمام الساعة 21:45 من يوم 19 ديسمبر، وبعد عمليات قصف استباقية، أقدم 300 مسلح من تنظيم "حراس الدين" و"هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) مدعومين بمدرعات، التقدم نحو بلدة سنجار في محافظة إدلب...".

وأوضح أن المسلحين "اصطدموا بدفاعات الجيش السوري على بعد 1.5 كم من البلدة، وتم صدهم بالمدفعية وضربات سلاح الجو".

وأكد قائد مركز المصالحة أنه تم صد الهجوم عند الساعة 3 ليلا بعد قدوم تعزيزات للجيش السوري.

استأنف الجيش السوري عملياته العسكرية في ريف إدلب لاستعادة السيطرة على طريق حلب - دمشق الدولي.

قال مصدر ميداني سوري لوكالة "سبوتنيك" إن "الجيش السوري بدأ عملياته من محورين، الأول في محور سنجار في ريف إدلب الجنوب الشرقي؛ والثاني، من محور الخوين التابعة لمعرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي".