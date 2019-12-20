كمين يقتل عددا من مقاتلي "أنصار الله" في الضالع وسط اليمن

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في كمين وصفه بـ "المحكم"، في محافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. ذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أن "القوات استدرجت مجموعة من عناصر الحوثيين كانت تحاول التسلل باتجاه منطقة باب غلق غرب مديرية قعطبة شمال الضالع".

وأضاف: "استهدفت القوات المجموعة الحوثية، وأوقعت فيها قتلى وجرحى، فيما لاذ من نجا منها بالفرار، باتجاه منطقة بيت الشرجي شرق مدينة الفاخر".

في سياق متصل، "أحبط الجيش، محاولة تسلل للحوثيين، باتجاه موقعي (القهرة) و(وينان) شمال منطقة مُريس في مديرية قعطبة وأجبرهم على الفرار، بعد تكبيدهم خسائر بشرية"، حسب موقعه الرسمي.