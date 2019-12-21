فعالية "عاصمة الميلاد2" في ساحة العباسيين بدمشق وسط حضور كبير... فيديو

تضمنت الفعالية التي نظمت مساء أمس الجمعة 20 ديسمبر/كانون الاول، معزوفات موسيقية للفرقة السمفونية العسكرية بقيادة العقيد محمد المحمد والعقيد لؤي سرية والتي افتتحت الحفل بعزف النشيد العربي السوري وبعض التراتيل الدينية وأغاني الميلاد ومن ثم إضاءة الشجرة الميلادية بطول 20 مترا وافتتاح أول مغارة حية في سورية على ارتفاع 5 أمتار وعمق نحو 13 مترا ثم أحيت الفنانة اللبنانية عبير نعمة رسيتالا ميلاديا.

وأكد قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم في كلمة له خلال الحفل أن سورية هي بداية الحضارة ومنها وصلت إلى أنحاء العالم، بحسب مانقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

مصمم المغارة والمشرف على تنفيذها محمد وحيد قزق أوضح أن المغارة على مساحة بلغت نحو 60 متراً مربعاً بعمق 13 متراً وارتفاع نحو 5 أمتار وهي تجسد أجواء الميلاد وأول مغارة حية تقام في هذه المناسبة.

وعبر المشاركون عن فرحهم بعودة الأمن والسلام إلى كل ربوع سورية ورسم البهجة على وجوه الناس ولا سيما الأطفال لافتين إلى أهمية الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري والتي أعادت الفرح والبهجة إلى أعياد الميلاد.