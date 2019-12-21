وزير النفط السوري: السيطرة على حريق سببه الاعتداء الإرهابي على مصفاة حمص

صرح وزير النفط والثروة المعدنية السوري، علي غانم، بأن فرق الإطفاء التابعة لوزارة النفط نجحت في إخماد حريق اندلع جراء اعتداء إرهابي تعرضت له مساء أمس مصفاة حمص.

جاءت تصريحات غانم خلال تفقده مصفاة حمص بعد الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له ليلاً، وتسبب بأضرار في بعض الوحدات الإنتاجية مبينا أن الاستهداف ممنهج للقطاع النفطي ومتزامن للمواقع النفطية الثلاثة في التوقيت وبنفس الآلية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وتعرضت مصفاة حمص ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة الريان للغاز لاعتداءات إرهابية متزامنة تسببت ببعض الأضرار في الوحدات الإنتاجية.

وأوضح غانم أن "الاعتداءات أدت إلى خروج عدد من الوحدات الإنتاجية في المواقع الثلاثة عن العمل ولكن الفرق الفنية وفرق الإطفاء استطاعت خلال الساعات الأولى السيطرة على النيران وبدأت الورشات الفنية بتقييم الأضرار والبدء بأعمال الصيانة".

يتبع...