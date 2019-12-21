رئيس وزراء لبنان المكلف: لن أعتذر عن تشكيل الحكومة وسنشكلها بأسرع وقت

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، حسان دياب، إنه يسعى لتشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين والمستقلين بأسرع وقت، مشيرا إلى اتفاق القوى السياسية معه حول ذلك، بما فيها "حزب الله".

بيروت- سبوتنيك وذكر دياب، في مؤتمر صحفي اليوم السبت من ساحة النجمة، على هامش الاستشارات غير الملزمة حول تشكيل الحكومة، "لقاءاتي مع القوى السياسية كانت جيدة وإيجابية"، مضيفا "لبنان في العناية الفائقة، ويحتاج إلى كل جهد".

وعن تشكيل الحكومة، قال دياب، "من يشكل الحكومة هو رئيس الحكومة، ولن أعتذر"، موضحا، "نحن بحاجة إلى حكومة وإدارة مستقلين واختصاصيين".

وأضاف "هدفي هو أن تتشكل حكومة مصغرة، وبالتالي نحن نتكلم عن 20 وزيرا أو أكثر أو أقل".

وأكد دياب أن كل الأطراف تتماشى معي فيما يختص بتشكيل حكومة مستقلين واختصاصيين، بما فيهم "حزب الله".