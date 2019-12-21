اليمن... مقتل قائد عسكري رفيع بانفجار عبوة ناسفة غرب مأرب

قُتل قائد بارز في الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، في كمين في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة قائد الشرطة العسكرية في المنطقة السابعة العقيد عيبان قعشة، أثناء مروره على الطريق الرابط بين محافظتي مأرب وصنعاء، قرب جبل هيلان في مديرية صرواح غرب مأرب.

وأضاف أن الانفجار أدى إلى مقتل العقيد قعشة على الفور وسائقه الخاص، إضافة إلى أحد مرافقيه، مرجحا أن يكون الكمين قد نصبته جماعة أنصار الله (الحوثيون).

وقُتل 11 جندياً ومدنياً وأصيب آخرون، الشهر الماضي، باشتباكات بين الجيش اليمني ومسلحين قبليين في محافظة مأرب.