الحرب في اليمن تقتل حوتا عملاقا... فيديو

تسببت الحرب الدائرة في اليمن، اليوم الأحد 22 ديسمبر/كانون الأول، في قتل حوت عملاق، قبل سواحلها، إثر انفجار "لغم بحري" به.

وأشارت صحيفة "إندبندنت عربية" إلى أن لغم بحري، زعمت أنه تابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، تسبب في قتل حوت عملاق قبالة سواحل اليمن.

حوت عملاق قتل بلغم بحري ، زرعتة مليشيات #الحوثي في #البحر_الأحمر، الحوت وصل إلى جزيرة بكلان القريبة من مديرية #ميدي في محافظة #حجة . pic.twitter.com/nChMqUqr2z — اليمن الآن (@ALyemennow) December 20, 2019

وأوضحت الصحيفة أن الحوت الميت يبلغ طوله 10 أمتار تقريبا، وانفجر فيه اللغم البحري بالقرب من المياه الدولية.

​وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لصيادين يمنيين، وحوتا ضخما أبيض اللون، نافقا على الشواطئ اليمنية.

حوتا عملاقا يقدر طوله بحوالى 10 أمتار، نفق بانفجار لغم حوثي في المياه اليمنية بالقرب من المياه الدولية#اندبندنت_عربية_تغنيك — Independent عربية (@IndyArabia) December 22, 2019

​ولم تصدر "أنصار الله" أي تعليق بشأن نفوق الحوت العملاق، ولا مسؤوليتها عن زراعة الألغام البحرية بالقرب من المياه الدولية.