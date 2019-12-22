الحرب في اليمن تقتل حوتا عملاقا... فيديو

وأشارت صحيفة "إندبندنت عربية" إلى أن لغم بحري، زعمت أنه تابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، تسبب في قتل حوت عملاق قبالة سواحل اليمن.وأوضحت الصحيفة أن الحوت الميت يبلغ طوله 10 أمتار تقريبا، وانفجر فيه اللغم البحري بالقرب من المياه الدولية.
حوت عملاق قتل بلغم بحري ، زرعتة مليشيات #الحوثي في #البحر_الأحمر، الحوت وصل إلى جزيرة بكلان القريبة من مديرية #ميدي في محافظة #حجة . pic.twitter.com/nChMqUqr2z— اليمن الآن (@ALyemennow) December 20, 2019
وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لصيادين يمنيين، وحوتا ضخما أبيض اللون، نافقا على الشواطئ اليمنية.
حوتا عملاقا يقدر طوله بحوالى 10 أمتار، نفق بانفجار لغم حوثي في المياه اليمنية بالقرب من المياه الدولية#اندبندنت_عربية_تغنيك— Independent عربية (@IndyArabia) December 22, 2019
ولم تصدر "أنصار الله" أي تعليق بشأن نفوق الحوت العملاق، ولا مسؤوليتها عن زراعة الألغام البحرية بالقرب من المياه الدولية.
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