سوريا... إسقاط طائرة مسيرة محملة بالقنابل في ريف حماة

وقال قائد ميداني في الدفاع الوطني لـ "سبوتنيك" إن تشكيلات تابعة لقوات الدفاع الوطني المتمركزة بريف مدينة السلمية الغربي، رصدت طائرة استطلاع تحاول العبور باتجاه ريف حمص تم التعامل معها عبر عدة وسائط نارية وتم إسقاطها دون إحداث أي أضرار.

وأضاف القائد الميداني "بعد معاينة الطائرة من قبل عناصر الهندسة، تبين أنها معدلة محليا حيث تقوم المجموعات المسلحة بإجراءات تعديلات على هيكل الطائرة لتصبح قادرة على حمل قنابل شديدة الانفجار، بالإضافة إلى تزويدها بمحرك يعمل على مادة البنزين لتتمكن من السير مسافات طويلة.