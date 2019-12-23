الجيش الليبي يعطي مهلة أخيرة... ماذا ينتظر طرابلس ليل الأربعاء... فيديو

أعلن الجيش الوطني الليبي، عن تمديد مهلة الأيام الثلاثة التي أعطاها لمدينة مصراتة لسحب مليشياتها من طرابلس وسرت، وذلك لثلاثة أيام أخرى.

وأوضح الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في بيان عن القيادة العامة للقوات المسحلة الليبية، أن "هذه المهلة جاءت استجابة للاتصالات من بعض الشخصيات الوطنية من أحرار أبناء مصراتة مع القيادة العامة لتمديد المهلة أسبوعا لإعطاء فترة زمنية كافية لجهودهم ومساعيهم لإقناع أبناء مصراتة للعودة إلى مدينتهم".

وأكد اعتذار القيادة العامة عن هذه المدة، واكتفاءها بثلاثة أيام فقط كمهلة إضافية، تنتهي الساعة 12 منتصف ليل الأربعاء المقبل.

وانتهت، أمس الأحد، المهلة التي أعطاها الجيش الليبي إلى مدينة مصراته. وقال الجيش، في بيان، صباح الجمعة الماضي، "إن استهداف مصراتة سيتواصل يوميا دون انقطاع وبشكل مكثف لم يسبق له مثيل إذا لم تسحب مصراتة (ميليشياتها) من طرابلس".

وكان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أعلن في 12 ديسمبر/كانون الثاني الجاري، إطلاق عملية تحرير قلب مدينة طرابلس، التي تسيطر عليها الميليشيات والجماعات الإرهابية.