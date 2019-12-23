قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الاثنين 23 ديسمبر/كانون الأول تعيين اللواء السعيد شنقريحة، قائدا لأركان الجيش الجزائري بالإنابة، خلفا للراحل أحمد قايد صالح.

وأشار التلفزيون الجزائري الرسمي إلى أن تبون أعلن تعيين اللواء شنقريحة في قيادة الجيش الجزائري بالإنابة، بعد إعلان وفاة اللواء أحمد قايد صالح.

وأعلن تبون حالة الحداد الوطنية لثلاثة أيام، و7 أيام بالنسبة للمؤسسات العسكرية، إثر وفاة رئيس الأركان نائب وزير الدفاع قايد صالح إثر نوبة قلبية، صباح اليوم، وفقا لما نقلته صحيفة "النهار" الجزائرية.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، برحيل رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، وقالت في نبأ عاجل، صباح اليوم الاثنين "الفريق أحمد قايد صالح في ذمة الله".

في السياق ذاته، قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعيين اللواء السعيد شنقريحة قائدا لأركان الجيش خلفا للراحل أحمد قايد صالح، حسبما ذكر التلفزيون الجزائري الرسمي.

يذكر أن أحمد قايد صالح ولد في 13 يناير/كانون الثاني عام 1940 في بلدة عين ياقوت بولاية باتنة في الجزائر، وانضم إلى جيش التحرير الوطني قبيل الثورة في عام 1957 وعمره 17 سنة.

وبعد الاستقلال تلقى دورات تدريبية في الاتحاد السوفييتي السابق و تخرج منها بشهادة عسكرية من أكاديمية فيستريل، وشارك في حرب الاستنزاف في مصر عام 1968، وتدرج في السلك العسكري حتى وصل لرتبة لواء عام 1994 تولى قيادة القوات البرية، وفي عام 2004 رقي الى رتبة فريق تولى قيادة الأركان.

وتمت ترقية صالح نائبا لوزير الدفاع خلفا لعبد الملك قنايزية، في سبتمبر 2013، مع احتفاظه برئاسة أركان الجيش الجزائري.وبات بإمكانه المشاركة في اجتماع مجلس الوزراء.