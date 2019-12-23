الرئيس الصيني يدعو للحفاظ على الزخم في محادثات بيونغ يانغ وواشنطن

قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية إن الرئيس الصيني شي جين بينغ عبر، اليوم الإثنين، عن مخاوف إزاء التوتر المتصاعد بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، داعيا البلدين إلى الحفاظ على الزخم من أجل الحوار.

وذكرت كو مين-جونج، المتحدثة باسم رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، أن شي قال لمون خلال قمة في بكين "الكثيرون يشعرون بالقلق بشأن الوضع المتوتر في شبه الجزيرة الكورية". وفقا لـ "رويترز".

وأضاف شي "ينبغي أن توحد الصين وكوريا الجنوبية قواهما لمساعدة كوريا الشمالية والولايات المتحدة في الحفاظ على الزخم من أجل الحوار".

يذكر أن المفاوضات السداسية الدولية حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية، كانت قد جرت في بكين في الفترة بين أعوام 2003 و2009 بحضور دبلوماسيين رفيعي المستوى من روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والكوريتين الشمالية والجنوبية.