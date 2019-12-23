البحرين تعلق على الحكم في قضية مقتل خاشقجي

علقت البحرين على الأحكام التي صدرت اليوم في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها إن "الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، رحمه الله، تعكس النزاهة التامة للقضاء وكفالة العدالة والإنصاف وكافة الحقوق"، بحسب صحيفة "الوطن" البحرينية.

وأضافت الخارجية في بيانها أن الأحكام "تجسد بوضوح التزام المملكة العربية السعودية الدائم بإعلاء القانون والحرص على محاسبة المتورطين في هذه القضية".

وجددت البحرين، في بيانها، موقفها الرافض تماما لأي استهداف من قبل أي دولة أو جهة كانت للسعودية أو المساس بأمنها واستقرارها أو التدخل في شؤونها الداخلية بأي صورة.

وأكدت المملكة على تضامنها المطلق مع كافة الجهود التي تقوم بها السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي باعتبارها الركيزة الأساسية لأمن واستقرار المنطقة.

وأصدرت محكمة سعودية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لكنها قررت الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري وعدم توجيه اتهام لسعود القحطاني المستشار سابقا بالديوان الملكي.

وقالت النيابة العامة السعودية، في بيان ومؤتمر صحفي، إن التحقيقات أثبتت أن قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول العام الماضي، لم تتم بنية مسبقة، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض يمكن أن تستأنف.

وقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 ولم يعثر على جثته حتى الآن.

وقال صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي، إن القضاء السعودي حقق العدالة بالحكم الذي صدر اليوم بإعدام 5 من المتورطين في حادث مقتل والده، مؤكدا ثقته في القضاء السعودي بكافة مستوياته.

وكتب خاشقجي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الاثنين، "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي".

إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن ابناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له. — salah khashoggi (@salahkhashoggi) December 23, 2019

​وتابع "نؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له".

وانتقدت وزارة الخارجية التركية، قرار المحكمة السعودية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، واعتبرته لا يلبي طموحات أنقرة ولا المجتمع الدولي لتحقيق العدالة، كما جددت دعوتها إلى السلطات السعودية للتعاون القضائي في القضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، في بيان، اليوم الإثنين "قرار المحكمة في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمقتل جمال خاشقجي بعيد كل البعد عن تلبية توقعاتنا وتوقعات المجتمع الدولي بتحقيق العدالة".

وأضاف "في هذه المناسبة، نجدد دعوتنا إلى السعودية للتعاون القضائي في قضية مقتل خاشقجي".