تحالف البناء الكتلة الأكبر في خطاب البرلمان العراقي إلى رئيس الجمهورية

كشف مصدر أن رئاسة البرلمان العراقي، سلمت رئيس الجمهورية خطابا بشأن الكتلة الأكبر في البرلمان.

وحسب "السومرية نيوز" قال المصدر إن "رئاسة البرلمان سلمت قبل قليل رئيس الجمهورية برهم صالح كتابا بشأن الكتلة الاكبر في مجلس النواب".

تابع المصدر أن خطاب رئيس البرلمان يتضمن أن تحالف البناء هو الكتلة الأكبر.

واندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واتسع نطاقها لتصبح أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003، وقبل البرلمان العراقي، في بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، لتبدأ بعدها مشاروات حزبية ونيابية من أجل تشكيل حكومة جديدة.

ويواصل المحتجون تظاهراتهم، مطالبين بالإطاحة بالنخبة السياسية، التي يقولون إنها فاسدة وتخدم قوى أجنبية، بينما يعيش الكثير من العراقيين في فقر دون فرص عمل أو رعاية صحية أو تعليم.