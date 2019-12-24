العاهل الأردني يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد

وقال الملك عبد الله على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "من أرض الأنبياء والوئام والمحبة والسلام، أهنئ الإخوة المسيحيين في الأردن والعالم أجمع بالأعياد المجيدة".

وتابع قائلا "ندعو الله أن يكون العام الجديد عام خير وبركة على أردننا الغالي وأبنائه الأوفياء المخلصين".

Sending warm Christmas wishes from the land of prophets, harmony, and peace to our Christian brothers and sisters in Jordan and the whole world, and wishing our dear nation and all fellow Jordanians a blessed, prosperous New Year! — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) December 24, 2019

وتحتفل الطوائف المسيحية التى تعتمد التقويم الغربى، اليوم الثلاثاء، بليلة عيد الميلاد المجيد إذ ترتفع صلوات القداس الإلهي في العديد من الكنائس حول العالم، فيما تحتفل الكنائس التي تتبع التقويم الشرقي بعيد الميلاد المجيد مساء السادس من يناير/ كانون الثاني المقبل.