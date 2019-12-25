تشييع جثمان قايد صالح والرئيس وشنقريحة يلقيان النظرة الأخيرة

شيعت، اليوم الأربعاء، جنازة الفريق أحمد قايد صالح، رئيس الأركان الجزائري، الذي توفي أول أمس الاثنين، إثر سكتة قلبية أصابته وهو في منزله.

وتجمع عدد غفير من المواطنين خارج قصر الشعب، لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفريق الراحل.

وألقى كل من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، سعيد شنقريحة، النظرة الأخيرة على جثمان قايد صالح.

​وبدأت شخصيات وطنية وسياسية وحكومية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في الجزائر ومواطنون بالتواف،د منذ الساعات الأولى من الصباح، إلى قصر الشعب لإلقاء النظرة الأخيرة على الفقيد الفريق أحمد قايد صالح.

وتقام مراسم تشييع الجثمان بداية بإلقاء النظرة الأخيرة، ثم يرفع جثمان الفقيد باتجاه مقبرة العالية في الجزائر العاصمة، حيث يوارى الثرى في مربع الشهداء بعد صلاة الظهر.