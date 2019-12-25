تشييع جثمان قايد صالح والرئيس وشنقريحة يلقيان النظرة الأخيرة

وتجمع عدد غفير من المواطنين خارج قصر الشعب، لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفريق الراحل.
وألقى كل من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، سعيد شنقريحة، النظرة الأخيرة على جثمان قايد صالح.
شاهد.. رئيس #الجزائر عبد المجيد #تبون يبكي أثناء إلقاء النظرة الأخيرة على الراحل الفريق #قايد_صالح pic.twitter.com/OhhpdLDL4l— قناة الغد (@AlGhadTV) December 25, 2019
وبدأت شخصيات وطنية وسياسية وحكومية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في الجزائر ومواطنون بالتواف،د منذ الساعات الأولى من الصباح، إلى قصر الشعب لإلقاء النظرة الأخيرة على الفقيد الفريق أحمد قايد صالح.
وتقام مراسم تشييع الجثمان بداية بإلقاء النظرة الأخيرة، ثم يرفع جثمان الفقيد باتجاه مقبرة العالية في الجزائر العاصمة، حيث يوارى الثرى في مربع الشهداء بعد صلاة الظهر.
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