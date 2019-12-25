الجيش الإسرائيلي: لن نسمح بتمركز إيران في العراق‎

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الأربعاء، إن إسرائيل لا يمكنها السماح لإيران بالتمركز عسكريا في العراق.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائلية، فإن كوخافي تعهد في خطاب بمناسبة الذكرى السابعة لوفاة رئيس الأركان السابق، أمنون ليبكين شاحاك، بألا يسمح الجيش الإسرائيلي لإيران بالتمركز في الأراضي العراقية.

وأضاف" تعمل قوات فيلق القدس "تابع للحرس الثوري الإيراني" في العراق... وتمرر أسلحة متطورة هناك شهريًا، لا يمكننا أن نترك هذا الوضع دون تدخل".

وفي سياق آخر، تابع كوخافي أن "هناك فرصة في قطاع غزة، بعد نتائج عملية "الحزام الأسود" لتصميم الواقع الأمني وجعله أكثر استقرارا".

وأضاف كوخافي، "في الحرب القادمة سنضطر أن نهاجم بقوة كبيرة في المناطق المأهولة وأيضا سنستهدف بنية الدولة أو الكيان الذي يسمح للإرهاب بالعمل ضدنا".

وأردف المسؤةل العسكري الإسرائيلي أنه "في الحرب المقبلة مع لبنان أو مع حماس، ستتعرض الجبهة الداخلية في إسرائيل لهجمات صاروخية كبيرة معظمها غير دقيقة، ولكن سيكون لها تأثير"، وأضاف أن "إسرائيل ستستهدف كل ما يساعد في عمليات القتال، مثل الكهرباء، الوقود، والجسور، إن سمحت دولة لبنان أو سوريا أو حماس وغيرها بتفعيل الإرهاب من أراضيها ضدنا".

هذا وتتهم إسرائيل إيران بنقل أسلحة وصواريخ طويلة المدى إلى العراق، ومنه إلى سوريا و"حزب الله" في لبنان.

وكانت معسكرات ومخازن أسلحة تابعة لـ "الحشد الشعبي" قد تعرضت في يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين إلى غارات يعتقد أنها إسرائيلية.