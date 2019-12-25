رئيس المركز الثقافي الروسي العربي: روسيا لن تتحمل نتائج توقف العملية العسكرية في إدلب

قال مسلم شعيتو، رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، إن تركيا تحاول الالتفاف على تعهداتها في سوتشي وآستانا دائما، والتي نصت على الفصل بين المنظمات الإرهابية وسحبها من مناطق التوتر في إدلب والمنطقة العازلة، معتبرا أن العملية العسكرية لتحرير إدلب نتيجة طبيعية لمراوغة الجانب التركي.

وأضاف شعيتو، في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، "روسيا تدعم تحرير إدلب وبسط سيطرة الدولة السورية على كافة أراضيها، كما أعلن وزير خارجيتها سيرغي لافروف، ونص على ذلك القانون الدولي، بالإضافة إلى قيام موسكو بعملية سياسية ودبلوماسية مع الجانب التركي؛ لتنفيذ التزاماته، مع التأكيد على أن روسيا لم تتكفل بنتائج توقف العملية العسكرية السورية في إدلب، بعكس ما صرحت به الرئاسة التركية أمس".

وحول عدم التزام تركيا بتعهداتها في سوتشي وأستانا، أكد مسلم شعيتو، أن "تنفيذ الالتزامات ليس صعبا على تركيا، لكن هدف أنقرة أصبح واضحا في استقطاع جزء كبير من الأراضي السورية، وتحاول بشتى الطرق الاستئثار بمنطقة معينة؛ لاستعمالها كورقة ضغط في المفاوضات السياسية لاحقا، في الملف السوري والشرق الأوسط بشكل عام، في ظل النيات التوسعية التركية التي تظهر في سوريا وليبيا".

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، أمس، أن أنقرة طلبت من موسكو العمل على وقف إطلاق النار في إدلب، كما أشار إلى أن روسيا أكدت للوفد التركي الذي زار موسكو مؤخرا، أنها ستبذل جهدا من أجل وقف الهجمات في إدلب.

وقال قالين "تركيا طلبت من روسيا وقف إطلاق النار في إدلب"، مضيفا "روسيا أكدت للوفد التركي أنها ستبذل جهدا من أجل وقف الهجمات في إدلب خلال 24 ساعة".

وتابع "مشكلة إدلب ليست مشكلة تركيا فقط بل مشكلة المجتمع الدولي أيضا".