رئيس الأركان الإسرائيلي: نواجه جبهات مختلفة منها العراق

قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، إن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لأي مواجهة عسكرية مع إيران.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم، الأربعاء، أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، قد أكد أن إيران ضاعفت في الفترة الأخيرة من كميات اليورانيوم المخصب ، وعدد أجهزة الطرد المركزي رغم أنها تفعل ذلك في إطار حوار استراتيجي مع الغرب.

ونقل الموقع العبري على لسان كوخافي أن هذا التخصيب يمكن إيران من الإسراع في برنامجها النووي، والانتقال خلال فترة قصيرة إلى إنتاج قنبلة نووية.

وأوضح الجنرال كوخافي أن إيران تقوم بنقل وسائل قتالية شهريًا عن طريق الأراضي العراقية، مشيرا إلى أن إسرائيل تواجه جبهات كثيرة سواء جبهات قريبة أو بعيدة، وبأن العراق من بين هذه الجبهات، وبأن بلاده لن تسمح بتدشين قواعد عسكرية في العراق.

ولفت رئيس هيئة الأركان إلى أن المعركة القادمة قد تؤدي إلى أضرار كبيرة في الجبهة الداخلية، وإلى إصابات، وبأنه على بلاده الاستعداد لذلك عسكريًا وميدانيا.