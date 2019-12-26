الجيش السوداني يرد على تصريحات أردوغان بشأن "المرتزقة" في ليبيا

علقت القوات المسلحة السودانية، على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن وجود مرتزقة سودانيين يحاربون مع الجيش الليبي في طرابلس.

ونفى الناطق باسم القوات المسلحة، العميد عامر محمد الحسن، خلال تصرجات مع قناة "الجزيرة مباشر"، وجود أي علاقة تربط بين القوات المسلحة السودانية ومجموعات المرتزقة السودانيين في ليبيا، قائلا إن "الارتزاق ليس له بلد معين، وأنه أصبح مهنة وأن الأمر برمته لا يعني القوات المسلحة ولا السودان في شيء".

ودعا الحسن، الفرقاء الليبيين إلى تحديد جنسيات هؤلاء المرتزقة والجهات التي جاءوا منها، مشيرا إلى أن تفسير ذلك يرجع إلى السلطات الليبية.

وأكد عدم وجود أي منتسب للجيش السوداني يقاتل في ليبيا، لأن تحركات الأخير تتحدد وفقا لاتفاقيات معترف بها ومعلنة مع الدول، مشددا على أن بلاده تراعي قرارات الأمم المتحدة، التي تدعو إلى عدم التدخل في شؤون ليبيا وعدم الانحياز إلى أي من أطراف الصراع.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة، إن "الجنسيات في تلك المنطقة تتشابه في ملامحها، وقد لا يكون هؤلاء المرتزقة سودانيين"، مضيفا أن "الأمر بحاجة إلى مراجعة وتدقيق، وهذا غير متاح حاليا بسبب عدم استقرار الأوضاع في ليبيا حاليا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال، خلال زيارته إلى تونس أمس الأربعاء، إن "هناك خمسة آلاف مقاتل سوداني وألفين من الروس يقاتلون في ليبيا"، وتساءل عن الصفة التي دخل بها هؤلاء إلى ليبيا، وأضاف ما عملهم هناك؟ وما ارتباطاتهم؟.