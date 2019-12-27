"أنصار الله" تطلق صاروخا باليستيا على معسكر جنوب غرب السعودية

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن القوة الصاروخية أطلقت، ظهر اليوم الجمعة، صاروخا بالستيا من نوع "بدر 1" على معسكر قيادة اللواء التاسع عشر حرس حدود وطني في بئر عسكر بنجران جنوب غرب السعودية.