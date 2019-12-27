القوات الجوية الهندية تودع المقاتلة "ميغ-27"

أعلنت القوات الجوية الهندية، اليوم الجمعة، أنها أخرجت من الخدمة مقاتلات قاذفات "ميغ-27"، التي كانت أساسا للطيران الهجومي في البلاد على مدار نحو 40 عاماً.

نيو دلهي - سبوتنيك. وقالت القوات الجوية الهندية في بيان: "إن هذه الطائرات العسكرية شاركت في جميع العمليات الرئيسية للقوات الجوية، ولعبت دورًا مهمًا في صراع "كارجيل" عام 1999 (مع باكستان)"، معيداً إلى الأذهان أن "ميغ" دخلت خدمة الطيران العسكري الهندي في عام 1981.

وفقا لقناة "إن دي تي في" ، أقيمت، اليوم الجمعة، في ولاية راجستان الشمالية، مراسم "وداع" للقاذفة الأسطورية، حيث قام فريق الطيران البهلواني المكون من سبع طائرات، باستكمال التحليق الأخير فوق قاعدة "جودبور" الجوية، أمام كاميرات الصحافة.

واليوم، تُشكل الطائرات من نوع "سوخوي – إم كا إي" التي يتم تجميعها في البلاد بموجب ترخيص روسي، أساساً لطيران المقاتلات الهندي.

وكانت طائرة "ميغ-27" تُرعب بلدان الناتو (حلف شمال الأطلسي) لأنها تحمل قنابل نووية. وكانت الهند إحدى الدول التي حصلت على طائرات "ميغ-27" من الاتحاد السوفيتي.

وتميزت طائرة "ميغ-27" بسرعتها المذهلة، مثلها في ذلك مثل شقيقتها "ميغ-23". ووجد طيارون أمريكيون ممن طاروا على هذه الطائرات أثناء الرحلات الاختبارية أن الطيران عليها أرعب شيء في حياتهم.

ونقلت مجلة أمريكية عن الطيار جون مانكلارك، قوله إن طائرة "ميغ-23" أو "ميغ-27" تتسارع إلى حد الانفجار، وكان مسموحا لها بالتحليق بسرعة تصل إلى 1333 كيلومترا في الساعة كأقصى حد، ولكن الطيارين الأمريكيين وجدوا أن الطائرة "الشيطانية" تطير بسرعة 1630 كيلومترا في الساعة.

ومع انتهاء الهند من إحالة طائراتها من طراز "ميغ-27" إلى التقاعد ستصبح كازاخستان هي الدولة الوحيدة التي تواصل قواتها الجوية تشغيل هذه الطائرات.