السيسي وبوتين يتفقان على وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا

أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتفقا خلاله على وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا ومكافحة المليشيات الإرهابية.

ونقلت بوابة الأهرام الإلكترونية عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصري، السفير بسام راضي، أن الرئيسين تبادلا التهاني بمناسبة اقتراب العام الميلادي الجديد.

وقال راضي إن الرئيس المصري أكد تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية في كل المجالات، مشيدا بالمشروعات التنموية المهمة التي يتعاون البلدان في تنفيذها بمصر، ومنها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.

من جانبه، أكد الرئيس بوتين الأهمية التي توليها موسكو لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر، خلال الفترة المقبلة، وفي إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، مضيفا أن الاتصال تناول استعراض تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث جرى التوافق في هذا الإطار على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف تسوية الأزمة الليبية، ومكافحة الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.