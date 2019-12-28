نزوح 47 ألف شخص باتجاه الحدود التركية المحاذية لإدلب

وبحسب الوكالة فإن هذا العدد هو حصيلة للأيام الثلاثة الأخيرة فقط، برغم توقف العمليات العسكرية في المنطقة.

وكان قد وسع الجيش السوري قبل أيام نطاق سيطرته في ريف إدلب الشرقي في محور أبو الضهور- جرجناز، بعد استعادته السيطرة على عدد من القرى والبلدات فيه.

وكان الجيش السوري بدأ عملياته العسكرية في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري ضد مسلحي "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا) بهدف إعادة فتح طريق حلب دمشق الدولي ليتمكن خلال هذه الفترة القصيرة من استعادة السيطرة على 320 كم مربع، بحسب البيان الذي أصدرته القيادة العامة للجيش السوري منذ يومين.