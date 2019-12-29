مصر... شركات إماراتية وأمريكية وهولندية تفوز بحق التنقيب عن النفط والغاز

فازت شركات "شيفرون" الأمريكية و"شل" الهولندية و"مبادلة" الإماراتية، اليوم الأحد 29 ديسمبر/كانون الأول، بحق التنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر لصالح مصر.

القاهرة – سبوتنيك. أرست مصر أول مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر على شركة شيفرون الأمريكية، وشل الهولندية، ومبادلة الإماراتية.

ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" عن وزیر البترول والثروة المعدنیة المهندس طارق الملا، إعلانه نتیجة أول مزایدة عالمیة للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر، والتي طرحتها شركة جنوب الوادي المصریة القابضة للبترول في مارس/آذار الماضي.

وأضافت الصحيفة "فازت شركة شیفرون الأمريكیة بالقطاع رقم 1، وفازت شركة شل الهولندیة بالقطاع رقم 3، كما فاز تحالف شركتي شل ومبادلة الإماراتیة بالقطاع رقم 4، بإجمالي مساحة بحث حوالي 10 آلاف كیلومتر مربع".

وأشار وزير البترول إلى أن الشركات الثلاث سينقبون عن النفط والغاز في المناطق المذكورة بحجم استثمارات حدها الأدنى 326 ملیون دولار، ترتفع إلى عدة ملیارات دولار في مراحل التنمیة في حالة تحقیق الاكتشافات.