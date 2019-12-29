العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والصواريخ ومادة الحشيش في المنطقة الجنوبية بسوريا

عثرت الجهات المختصة اليوم على كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة بعضها أمريكي وإسرائيلي المنشأ إضافة إلى كميات من المواد المخدرة من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية.

وأكد مصدر بالجهات المختصة أنه من خلال المتابعة الأمنية الدقيقة لوحدة مكافحة الإرهاب في الجيش العربي السوري لتأمين المناطق التي حررها الجيش من الإرهاب تم اليوم العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الثقيلة والمتوسطة والخفيفة من بينها أمريكي وإسرائيلي المنشأ كانت مخبأة في مستودعات تحت الأرض في المنطقة الجنوبية، كما نقلت وكالة "سانا".

ونوه المصدر إلى أنه بين المضبوطات كميات كبيرة من ذخائر 5.14 مم و7.12 مم وذخائر البندقية الآلية قاربت كميتها نحو 300 ألف إضافة إلى بنادق آلية وقناصات ورشاشات من عيارات 7.12 مم و23 مم ورشاشات ميني دوشكا ودوشكا وقذائف دبابات وقذائف هاون من عيارات 60 و80 و120 مم إضافة إلى كمية من المواد المتفجرة.

وأكد المصدر إلى أن الأسلحة المضبوطة شملت أيضاً صواريخ حرارية ومضادة للدروع إضافة إلى صواريخ “فاغوت” وأجهزة اتصال لاسلكية ومناظير غوغل وليلية مبيناً أنه من اللافت بالمضبوطات وجود كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر قاربت كميتها حدود 100 كيلوغرام.

وبين المصدر أن وجود الأسلحة ومادة الحشيش في مستودعات المجموعات الإرهابية التي يتم ضبطها مؤشر واضح على الدعم الذي تلقته من دول داعمة للإرهاب.