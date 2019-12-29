القوات اليمنية المشتركة: قتلى وجرحى من الحوثيين بقصف تجمعات غرب البلاد

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، مساء اليوم الأحد، إلحاق خسائر في صفوف جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بقصف في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة -سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، أن "وحدة المدفعية في اللواء 14 عمالقة، قصفت بقذائف الهاون تجمعات ومواقع للحوثيين في جبال رسيان غرب البرح غربي تعز".

وأكد "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وإلحاق خسائر في العتاد، جراء القصف".

وكانت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، أعلنت في وقت سابق،"مقتل 3 من عناصر الحوثيين وإصابة آخرين مساء أمس السبت، خلال إحباط محاولة تسلل لهم إلى محيط جبل هان غرب مدينة تعز".