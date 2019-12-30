مصادر: استئناف العمليات في حقل الناصرية النفطي في العراق

قال مصدران في قطاع النفط، إن عمليات الإنتاج استؤنفت في حقل الناصرية النفطي جنوبي العراق، اليوم الاثنين 30 ديسمبر/ كانون الأول، بصورة طبيعية.

لكن المصادر قالت لوكالة "رويترز"، إن استعادة الإنتاج بالكامل في حقل الناصرية سيستغرق فترة تصل إلى يومين.

وكانت وزارة النفط العراقية، قد أعلنت عن وقف الإنتاج مؤقتا من حقل "الناصرية" النفطي في محافظة "ذي قار"، بسبب الاحتجاجات.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" إن الإيقاف لحقل الناصرية، والذي تصل حد إنتاجيته إلى 85 ألف برميل يوميا، هو إجراء مؤقت.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية: "تقرر وقف الإنتاج في حقل الناصرية بشكل مؤقت، بسبب المحتجين الذين منعوا الموظفين من الوصول إلى الحقل".

وتابع بقوله: "طاقة الحقل الإنتاجية تتراوح بين 80 إلى 85 ألف برميل يوميا".

وقلل جهاد من أهمية تأثير إغلاق الحقل مؤقتا، قائلا: "وقف الإنتاج في الناصرية لن يؤثر على التصدير، وسيتم تعويض هذه الكميات من حقول نفط البصرة، ولدينا هناك فائض في الإنتاج".

وأضاف جهاد "لدينا حقل الغراف في ذي قار أيضا، وطاقته الإنتاجية تصل إلى أكثر من 100 ألف برميل يوميا، وحقل الصبة، ولذلك لن يكون إغلاق الناصرية مؤثرا".

وكان محتجون قد اقتحموا حقل الناصرية، يوم السبت، وأجبروا العاملين فيه على قطع الكهرباء عن محطة التحكم، الأمر الذي أدى إلى توقف الحقل.

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تظاهرات حاشدة في الشارع تطالب بتغيير جذري في الحياة السياسية بالبلاد، وترافقت هذه الأحداث مع قتل المئات من المتظاهرين وجرح الآلاف منهم بأيدي المسلحين والقوات الأمنية، ما دعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى مطالبة الحكومة بالكف عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين السلميين المتواجدين في الشوارع، والمعتصمين في الساحات حتى الآن.