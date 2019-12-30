"أنصار الله" في اليمن تعلن إسقاط طائرة استطلاع للتحالف غرب صعدة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف العربي في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة – سبوتنيك. ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها الجماعة أن: "الدفاعات الجوية للجماعة تمكنت من إسقاط طائرة استطلاعية للتحالف أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء مديرية رازح الحدودية غرب صعدة".

والطائرة هي السابعة من نوعها التي تعلن جماعة "أنصار الله" إسقاطها خلال كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بعد السادسة التي أسقطت الثلاثاء الماضي في مربع الشبكة بقطاع نجران جنوب غربي السعودية.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من إسقاط الجيش اليمني طائرة مُسيرة بأجواء محافظة مأرب الغنية بالنفط. حسبما أبلغ مصدر في المحافظة وكالة "سبوتنيك".

وقال المصدر إن: "قوة من اللواء الأول حماية تمكنت من إسقاط طائرة هجومية تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أثناء تحليقها قرب نقطة الوضيح شمال حقول صافر شمالي مأرب".

وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وبداخل أراضي المملكة.وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق.