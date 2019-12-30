رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الرئيس المصري

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، برقية تعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام" عبر ابن زايد في البرقية عن " خالص تعازيه وصادق مواساته في حادث السير الذي وقع على أحد الطرق في محافظة بورسعيد".

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، وحاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولقي 18 عاملا مصريا مصرعهم، السبت الماضي، بحادث سير على طريق "بورسعيد دمياط" شرقي مصر، فيما أصيب آخرون.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن القتلى هم عمال في أحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للاستثمار في محافظة بورسعيد.

وتلقى مرفق الإسعاف بلاغات بوجود حادث على طريق "بورسعيد - دمياط" نتيجة تصادم سيارة نقل بـ"مقطورة" مع سيارة "ميني باص".