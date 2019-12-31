مشيعو ضحايا الحشد الشعبي يتجمعون أمام السفارة الأمريكية في بغداد... فيديو وصور

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقاطع فيديو توثق تجمع مشيعي ضحايا الحشد الشعبي، الذين سقطوا في قصف الطيران الأمريكي، مساء يوم الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول، مواقع للحشد الشعبي في محافظة القائم على الحدود العراقية السورية.

ويظهر مقطع الفيديو العشرات، وهم يرفعون الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، أمام مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال مسؤولون أمريكيون، في إفادة للصحفيين أمس الإثنين، إن واشنطن تحلت بضبط النفس والصبر في وجه استفزازات متصاعدة من جانب إيران أو جماعات تدعمها طهران وسط عقوبات متزايدة على طهران، لكنهم أوضحوا أن الوقت حان لاستعادة الردع أمام أي عدوان إيراني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت يوم الأحد 29 ديسمبر / كانون الأول، قصفها مواقع تابعة لكتائب حزب الله التابعة للحشد الشعبي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 27 شخصا وإصابة نحو 52 آخرين من عناصر الحشد الشعبي.

أنصار #الحشد_الشعبي يحاولون اقتحام #السفارة_الأمريكية في المنطقة الخضراء ويحطمون كاميرات المراقبة على الأسوار الخارجية. pic.twitter.com/tme6msrXcR — MOHAMMED AL SULEMAN (@mohammed077224) December 31, 2019

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس الإثنين 30 ديسمبر/ كانون الأول، عزمها استدعاء السفير الأمريكي في بغداد لإبلاغه بإدانة الحكومة العراقية للقصف الأمريكي، الذي استهدف مقرات الحشد الشعبي، الأحد، مشيرة إلى أنه سيتم التشاور مع الدول الأوروبية المشاركة في التحالف الدولي للخروج بموقف موحد حول مستقبل تواجد قوات التحالف في العراق.