بعضها يتعلق بـ6 دول… الملك سلمان يصدر قرارات ملكية جديدة

أصدر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، عددا من القرارات.

وافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والعراق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء السعودي وافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والإدارة الوطنية للملكية الفكرية الصينية.

كما قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية والمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) للتعاون في مجالات التنمية الزراعية والاستدامة البيئية.

ومن بين القرارات الملكية الأخرى، موافقة مجلس الوزراء السعودي على اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية، وكذلك مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، وإدارة الضرائب الاتحادية في روسيا الاتحادية للتعاون الفني في مجال الإدارة الضريبية.

وشملت القرارات تباحث الجانب السعودي مع نظيره التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس للتعاون الصناعي.

وتضمنت القرارات الملكية السعودية التوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الأرجنتين في مجال خدمات النقل الجوي، وكذلك الموافقة على اتفاق تعاون بين الحكومة السعودية وحكومة باكستان في مجال الرياضة.