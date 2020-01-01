الحشد الشعبي يهدد القوات الأمريكية بالعراق ويوجه رسالة للسعودية والإمارات والبحرين

توعد الأمين العام لـ"كتائب سيد الشهداء" التابعة لـ"الحشد الشعبي" في العراق، أبو آلاء الولائي، بالرد على القوات الأمريكية المتواجدة على الأراضي العراقية.

وقال الولائي، في تغريدات عبر حسابه على "تويتر" إنه "حين يحاصر الحشد الشعبي، بل الشعب الحشدي، سفارة الشر في بغداد هذا اليوم فهو قريبا سيحاصر معسكرات ومقرات القتل الأمريكية الممتدة على الأرض العراقية. بل سيحاصر سفارات الذيول، من دول الانبطاح كالسعودية والإمارات والبحرين وغيرها".

وتابع قائلا: إن "الخط الممتد من حصار سفارة أمريكا في طهران عام 1979 إلى حصار سفارتها في بغداد اليوم عام 2019، يختصر التاريخ كله".

— ابو الاء الولائي (@aboalaa_alwalae) December 31, 2019

​وحاول عشرات المحتجين، أمس الثلاثاء، اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، وأضرموا النيران في بوابتين وأبراج للمراقبة، قبل أن تتمكن قوات "مكافحة الشغب" من إبعادهم عن محيط السفارة.

ويأتي هذا التطور، ردا على غارات أمريكية استهدفت، الأحد الماضي، مواقع لـ"كتائب حزب الله" العراقي التابعة لـ"الحشد الشعبي"، بمحافظة الأنبار غربي العراق، مما أفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الكتائب.