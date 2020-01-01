وزارة سعودية تبدأ عملها لأول مرة اليوم

تبدأ، صباح اليوم الأربعاء 1 يناير/كانون الثاني 2020، وزارة سعودية عملها لأول مرة في تاريخ المملكة.

ونشرت صحيفة "سبق" السعودية تقريرا حول بداية وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، صباح اليوم عملها لأول مرة في تاريخ المملكة.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف، عبر حسابه على موقع "تويتر": "تبدأ اليوم وزارة الصناعة والثروة المعدنية مزاولة مهامها بشكل رسمي".

مع بداية العام الجديد تبدأ وزارة الصناعة والثروة المعدنية مزاولة مهامها بشكل رسمي ونطمح أن نكون مثالا لوزارات المستقبل من حيث الكفاءة والديناميكية وروح المبادرة وأتطلع لسماع أفكاركم لتحقيق ذلك، والله الموفق — بندر إبراهيم الخريف Bandar Alkhorayef (@BAlkhorayef) December 31, 2019

​وتابع "نطمح أن نكون مثالاً لوزارات المستقبل من حيث الكفاءة والديناميكية وروح المبادرة، وأتطلع لسماع أفكاركم لتحقيق ذلك".

وأضاف الوزير السعودي "في اليوم الأول لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أجدّد الشكر والعرفان لمولاي خادم الحرمين الشريفين (الملك سلمان بن عبد العزيز)، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على الثقة الغالية ولوزير الطاقة وفريقه ولكل الوزراء والوزارات، على ما لقيناه من دعمٍ خلال فترة تأسيس الوزارة، ولفريق العمل المميز في الوزارة والمنظومة".

وأردف وزير الصناعة السعودي "لأن العنصر البشري هو أساس النجاح، فسنعمل على تمكين القيادات وجميع العاملين لتفعيل دور منظومة الصناعة والتعدين للتناغم مع الوزارة وبرنامج ندلب، لإحداث التغيير وتحقيق الأهداف المأمولة، وستكون السياسات والتشريعات أساساً لتحقيق ذلك، والمستثمر هو مركز اهتمامنا جميعاً".

في اليوم الأول لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أجدد الشكر والعرفان لمولاي خادم الحرمين الشرفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على الثقة الغالية ولسمو وزير الطاقة وفريقه ولكافة الوزراء والوزارات على مالقيناه من دعم خلال فترة تأسيس الوزارة، ولفريق العمل المميز في الوزارة والمنظومة — بندر إبراهيم الخريف Bandar Alkhorayef (@BAlkhorayef) January 1, 2020

​وكانت المملكة قد أطلقت برنامج "ندلب" من أجل تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية السعودية، لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجسيتية دولية.

ويركز البرنامج على تقنيات "الجيل الرابع" للصناعة، من أجل توليد فرص عمل للكوادر السعودية وتعزيز الميزان التجاري، وتقوية المنتج المحلي.

ويركز البرنامج على قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجسيتية.